Giornata delle malattie rare. Il Comune di Umbertide ha aderito al progetto #LightAmonument

Il 29 febbraio si celebra la Giornata delle malattie rare. Per l’occasione il Comune di Umbertide ha aderito al progetto #LightAmonument lanciato dall’associazione Rare Special Powers e in contemporanea con altre città come Perugia, Siena e Cannara, ha illuminato di bianco un proprio monumento.

Nella serata di sabato a illuminarsi di bianco è stata la scuola “Giuseppe Garibaldi” per sensibilizzare i cittadini sulla tematica delle malattie rare che colpiscono in modo grave e spesso progressivo sempre più numerose persone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati