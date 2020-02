“ Il ruolo della Guardia di Finanza quale moderna forza di Polizia economico -finanziaria ”. L’evento organizzato dal Lions rinviato a data da destinarsi

A seguito dei noti eventi che in questi giorni hanno colpito anche l’Italia, in linea con le disposizioni generali indicate dai decreti ministeriale in materia di Coronavirus, e consigliate anche dal nostro Distretto 108L, siamo costretti a differire, a data da stabilire, l’evento previsto per sabato 29 febbraio 2020 alle ore 17,30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale Carducci di Città di Castello sul tema: “ Il ruolo della Guardia di Finanza quale moderna forza di Polizia economico -finanziaria ” Il cui Relatore della serata era il Gen. Fabrizio Cuneo;

Il provvedimento non vuole creare allarmismi, ma essere una misura precauzionale, a tutela di Tutti coloro che intendevano partecipare, serenamente e con interesse, all’evento pubblico da noi organizzato;

Un ringraziamento particolare da parte nostra, va al Generale Cuneo per la sensibilità e l’apertura dimostrata nei confronti del nostro

