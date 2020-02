Domenichini (Misto) risponde al PD “dichiarazioni dem atte a nascondere le divisioni interne”

“Ritengo doverosa una mia risposta alle accuse fatte nei miei confronti

da componenti del PD nella valutazione degli ultimi avvenimenti.

Innanzi tutto sorpreso nel vedere schierato tutto l’apparato del

partito. Forse per mostrare all’esterno un gruppo unito e coeso e

nascondere all’opinione pubblica dissidi e divisioni al loro interno?

Di sicuro ora, dopo il loro intervento, ho capito perfettamente che la

mia candidatura non era condivisa. Viva la sincerità.

Ma allora non potevano consultarsi prima e risparmiarsi tutti quei

viaggi per venire ad ammirare i tramonti Trestinesi ?

Dispiace e fa male sentir dire che il tutto deriva soprattutto da mie

ambizioni personali. Può essere, e ritengo sia umanamente

comprensibile, ma di sicuro in primo luogo va messo anche l’orgoglio

di rappresentare un territorio vasto e importante, che sempre ha dato

e poco ricevuto, e in questo frangente si è sentito tradito.

Territorio usato e sfruttato solo esclusivamente come bacino di voti,

e dove tutti i politici del posto hanno attinto a piene mani.

Da Sindaci, Assessori Regionali e Comunali, Consiglieri Provinciali.

Tutti ne hanno tratto sempre grande beneficio senza mai pensare poi

minimamente alla valorizzazione del territorio. Importante tenere

tutto il sistema sotto controllo. Le accuse di ambizioni personali, rivolte al sottoscritto, espresse dal “Soviet Supremo” vanno respinte al mittente e delegittimano il Segretario come unico portavoce cittadino. Accuse che vanno rivolte soprattutto a quelle persone che veramente per ambizioni personali,

con i loro fallimenti politici, hanno distrutto quello che il consenso

cittadino, con un chiaro mandato elettorale, aveva creato. Tentativo

goffo e fallimentare che non farà presa fra i cittadini della zona

sud, che hanno ben capito i giochi di palazzo che si consumano, a loro

discapito, nelle piccole frazioni. Rimane, in ultimo, il rammarico nel

vedere sottoscritto il documento da persone che fino a poco tempo

prima dichiaravano la propria solidarietà nei miei confronti”.

