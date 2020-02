Rinviato l’evento “Fondazioni, Archivi, Associazioni, Collezioni private italiane di arte moderna e contemporanea nel Paese dell’Arte” in programma il 12 e 13 marzo

In considerazione dei provvedimenti in atto in alcune Regioni italiane e di circostanze, non preventivabili nel breve periodo, che possono rendere difficoltoso giungere a Città di Castello nelle giornate del 12 e 13 marzo 2020, la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, onde evitare disagi a coloro che hanno aderito all’importante appuntamento e per non depauperare lo stesso di fondamentali partecipazioni, dopo attenta riflessione, ritiene opportuno rinviare l’evento congressuale a data da destinarsi. Sarà nostra cura comunicare con anticipo le nuove date e verificare le singole disponibilità a partecipare.

Ringraziando per l’attenzione e per la collaborazione, rammaricandoci per la decisione.

