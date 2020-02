Pallavolo serie B/M: Erm group San Giustino, al lavoro in attesa della ripresa del campionato

Dopo l’importante vittoria di sabato 22 febbraio nel derby in casa tifernate per 3-0, i boys biancoazzurri si risollevano, guardando avanti con maggiore ottimismo. Le due pesanti sconfitte contro Lupi Estintori Pontedera (PI) e la contesa al tie break con la Sir avevano minato la serenità. Ma è finalmente tornato il sole; i pochi errori commessi contro Job Italia Città di Castello e la grinta dimostrata, hanno risollevato gli umori. La classifica di serie B/M giorone D ci vede al terzo posto con 34 punti a parimerito con Sir Safety Monini Perugia, ad un soffio da Bologna, in seconda posizione a 35. Si contina a parlare di obbiettivi stagionali, e la zona play-off è alle porte. I ragazzi continuano ad allenarsi duramente, a porte chiuse, in attesa della ripresa di compionato, sospeso dalla Federazione Italiana Pallavolo, per monitorare l’evolversi della situazione legata al CORONAVIRUS. Lo stop ha coinvolto l’attività di gara dei Campionati Nazionali, Regionali e Territoriali fino al 1 marzo 2020compreso, pertanto Ermgroup San Giustino non potrà opsitare in casa Krifi Caffè 4 Torri (FE) questa domenica. Il recupero sarà previsto in data da destinarsi.

