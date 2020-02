In Primo Piano, speciale “festa della donna”, nel ricordo di Silvana Benigno. Venerdì 27 febbraio ore 21,15 Retesole ch 13

Torna in Primo Piano, con uno speciale dedicato alla festa della donna. Una puntata particolare, nel ricordo di “mamma coraggio”, Silvana Benigno, deceduta dopo una lunga malattia lo scorso 24 gennaio. Silvana, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, è stata per anni in prima linea con svariate iniziative di solidarietà, il cui ricavato è andato in beneficenza all’Istituto europeo Oncologico di Milano, dove era in cura. In occasione dell’8 marzo, all’interno degli eventi già organizzati dai Comuni di Citerna, San Giustino, Città di Castello e Sansepolcro, Silvana avrà uno spazio a Lei dedicato, un piccolo “cameo” a ricordo di una grande donna.

