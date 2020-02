Associazione cultura della pace: ottimo risultato per il calendario “città aperta” – Roma 2020

L’Associazione Cultura della Pace comunica che la distribuzione del calendario “città aperta” – Roma 2020, dedicato ai luoghi della solidarietà situati nella città di Roma, con foto di Riccardo Lorenzi, ha permesso la raccolta di € 1039,00 donati totalmente all’Associazione Habibi per le attività di Don Mario Cornioli.

Un ottimo risultato che ci riempie di orgoglio e di gioia per l’aiuto concreto alle tante attività del nostro concittadino Don Mario. Grazie alla distribuzione di tutti i calendari stampati, oltre alla distribuzione gratuita nelle scuole di ogni ordine e grado di Sansepolcro e nella Scuola Secondaria di I Grado di Bagno di Romagna, è stato possibile far conoscere la Caritas romana e le sue attività, a 40 anni dalla fondazione per opera di Don Luigi Di Liegro. L’Associazione Cultura della Pace esprime particolare soddisfazione per l’apprezzamento giunto dal Sindaco di Roma per il progetto che ha riguardato la sua città.

Virginia Raggi, Sindaco di Roma e l’On. Fabio Massimo Castaldo, Vicepresidente del Parlamento Europeo

con il calendario dell’Associazione Cultura della Pace

Un ringraziamento particolare ai cittadini che hanno voluto contribuire al successo della raccolta fondi e a quanti, con la loro generosa vicinanza, hanno reso possibile questo progetto, in particolare agli sponsor: Unicoop Firenze, Sez. Soci Valtiberina, Biturgia Travel srl, Ligi Srl, S.I. CART. spa, Tecnothermo s.r.l., e alla collaborazione fattiva del Comune di Sansepolcro, Assessorato alla Cultura, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Liceo Città di Piero”, della Caritas di Roma, della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro e delle ACLI “Adriano Olivetti” di Sansepolcro.

RESOCONTO

Calendari stampati n. copie 300

Calendari distribuiti n. copie 300

102 calendari distribuiti gratuitamente nelle scuole di Sansepolcro

7 calendari distribuiti gratuitamente nella Scuola Sec. di I grado di Bagno di Romagna

Costo effettivo realizzazione calendario grazie ai contributi degli sponsor € 803,00

Totale ricavo € 1842,00

TOTALE fondi per Associazione Habibi € 1039,00

