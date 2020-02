Al via oltre 350 mila euro di investimenti nel comune di Chiusi della Verna: presentato il piano dei lavori.

Il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini durante l’ultimo consiglio comunale di lunedì scorso ha presentato il piano di lavori pubblici per l’anno in corso. Tanti i progetti da realizzare con oltre 350 mila euro pronti da investire nel territorio. Circa 60 mila euro verranno destinati alla demolizione del vecchio plesso scolastico di Chiusi della Verna dove sorgerà un nuovo parcheggio pubblico. Dallo scorso ottobre inoltre, sempre nel centro di Chiusi della Verna, sono in corso i lavori per la costruzione della prima palestra scolastica del paese, che sarà inaugurata la prossima estate. Altri 60 mila euro verranno investiti per la messa in sicurezza delle strade con asfaltature previste a Chiusi della Verna, in Vallesanta e a Corsalone. Entro l’estate inizieranno anche i lavori nell’Auditorium del paese che accoglierà il primo Centro Territoriale della Salute, un progetto nuovo, organizzato e potenziato per una migliore assistenza sanitaria dei cittadini. Sempre nella struttura dell’Auditorium verrà spostata la farmacia, che ha recentemente cambiato gestione pur continuando ad essere di proprietà del comune, una sala conferenze e la biblioteca comunale. Per quanto riguarda l’ambulatorio, questo vedrà la presenza accanto al medico di due infermieri, di cui uno presente da subito mentre l’altro, l’ “infermiere di comunità”, attivato in un secondo momento. In località Corsalone saranno inoltre effettuati lavori di messa in sicurezza del tetto della sede comunale con l’installazione dei pannelli fotovoltaici. “Sarà un anno impegnativo con tanti lavori in programma che cambieranno il volto del nostro territorio – ha dichiarato Tellini – oltre alle asfaltature e alla demolizione del vecchio plesso scolastico di Chiusi della Verna, dove sarà inaugurata anche la prima palestra, daremo vita ad un Centro della Salute dove i cittadini potranno ricevere assistenza sanitaria, seguendo un modello organizzativo completo e migliore. Stiamo partecipando a due bandi del Gal per programmare ulteriori interventi. Ci impegneremo a rispettare il nostro programma nei tempi previsti”.

