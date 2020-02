Luminarie di Natale: interrogazione di Bartolini (Psi)

Si è parlato delle luminarie del Natale ed in generale dell’organizzazione degli addobbi nel centro storico nel consiglio comunale di lunedì 24 febbraio 2020 con un’interrogazione del consigliere del PSI Luigi Bartolini nella quale si chiedeva di estendere l’illuminazione e le iniziative del periodo natalizio anche a zone che nell’ultime edizione ne sono rimaste prive: “Chiedo all’assessore di valutare questa possibilità anche appoggiandosi alle società rionali per vedere quali commercianti potrebbero aderire a questa manifestazione. Se non ci sono le attività non è colpa di nessuno. L’assessore si deve far carico di questo. Dopodiché quando hanno individuato le attività che aderiscono al programma, le risorse siamo reperite dal comune”. L’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti ha accolto l’invito: “L’Amministrazione ogni anno mette a disposizione risorse anche se l’ultimo mese dell’anno è sempre critico. Di solito sosteniamo albero, illuminazione piazze principali, animazione. Non possiamo finanziare tutto il pacchetto. Bene il tavolo in tempi utili, per concertare il da farsi e coinvolgere tutto il centro storico. Ma c’è bisogno del contributo anche degli operatori”. Bartolini si è detto soddisfatto: “Il comitato Pro Centro fa un buon lavoro ma se c’è da estendere il percorso, proviamo a farlo. Bene il tavolo”.

