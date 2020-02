Fiumi, serve manutenzione: interrogazione di Mencagli (Pd)

Nella seduta del consiglio comunale di lunedì 24 febbraio 2020,Francesca Mencagli, consigliere del PD, ha illustrato l’interrogazione sullo stato degli argini e dei letti dei corsi d’acqua del comune: “Ci sono criticità nei corsi d’acqua nella manutenzione anche a seguito dell’andamento climatico. I cittadini hanno chiesto interventi sugli argini e nei letti per agevolare il deflusso idraulico nelle vicinanza di strade e abitati. E’ necessario un piano di interventi di lungo periodo da parte degli enti proposti, anche attraverso convenzioni con gli agricoltori”. Massimo Massetti, assessore all’Ambiente, ha risposto che “La problematica dal tempo in cui l’interrogazione è stata presentata, si è ribaltata. Ora è siccità. Il termine corso d’acqua è generico: il comune riesce a mettere in atto interventi, alcuni sono ad opera degli operatori frontisti. Rimetteremo alla Regione dell’Umbria questa richiesta perché i lavori siano fatto attraverso Afor, i frontisti o terzisti per ripulire i canali, evitando che esondazioni che possano provocare danni e allagamenti quando le piogge si intensificano”. La Mencagli si è detta soddisfatta.

