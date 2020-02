Denunciato 51 enne di origini partenopee per truffa aggravata

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, un 51enne resosi responsabile di truffa aggravata.

L’uomo, un pregiudicato di origini partenopee abitante nel milanese, già denunciato poche settimane orsono dai carabinieri della Stazione di Trestina per analogo reato, simulando interesse nella compravendita di un motociclo posto in vendita attraverso un annuncio pubblicato su un sito internet specializzato, è entrato in contatto con un giovane del posto riuscendo, tramite raggiri, ad indurre il tifernate ad effettuare un bonifico di 1.500€ su di una carta di credito ricaricabile, senza che la compravendita si realizzasse.

Una volta scoperto il raggiro, al giovane non è rimasto altro che denunciare quanto avvenuto ai Carabinieri di Città di Castello che, attraverso una serie di riscontri incrociati sul beneficiario del bonifico e sul titolare della carta ricaricabile, nonché sull’identità di coloro che avevano fatto accesso al sito web ove il motociclo era stato posto in vendita, sono giunti all’identificazione del truffatore, a cui carico figurano già decine di denunce per truffe consumate con le medesime modalità. Oltre ad allertare quindi i responsabili del sito web in questione, i Carabinieri, anche alla luce del lunghissimo “curriculum” del truffatore, che solo poche settimane fa aveva colpito anche a Trestina, lo hanno deferito alla Procura della Repubblica chiedendo l’emissione di una misura cautelare tesa ad interrompere la redditizia attività criminosa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati