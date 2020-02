Approvato piano attività commerciali

Approvato a maggioranza il piano delle attività di commerciali che il consiglio comunale di Città di Castello aveva adottato a novembre. Nella seduta di lunedì 24 febbraio 2020, l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti ha sottolineato come “la fase della pubblicazione non ha portato nessuna osservazione e stasera andiamo all’adozione definitiva senza modifiche rispetto alla stesura originaria”.

In sintesi. Città di Castello è il primo grande comune dell’Umbria a dotarsi di questo strumento ed a ricorrere alla definizione di area critica. Il piano delle attività commerciali è un atto di programmazione per medie e grandi strutture commerciali che introduce strumenti nuovi, come le aree critiche, le aree sature o l’onere aggiuntivo del 20% sulle opere di urbanizzazione da destinare al centro storico. Completa il quadro della pianificazione in corso, intersecandosi con il Pums, il piano della mobilità urbana sostenibile, il piano regolatore operativo e guardando al Piano del traffico urbano. Il prg assume le decisioni del Piano del Commercio, in particolare si fa carico delle strutture di grandi dimensioni. Contabilizza i metri quadrati di commercio della zona critica, la zona industriale Nord, per la valutazione del passaggio ad area satura. I processi che monitora sono l’andamento commerciale della città antica, prevedendo incentivi alla permanenza o all’insediamento delle attività; la zona industriale in cui la tendenza all’espansione è potrebbe alterare l’equilibrio del sistema. Per questo nel Piano viene definita come area critica, cioè, ammette ancora un limitato sviluppo, superato il quale la stessa sarà rubricata come satura. Si limiterà l’eccessivo sviluppo del commercio al dettaglio attraverso le destinazioni d’uso e la contabilizzazione delle superfici di vendita, complessiva, allineando a queste indicazioni anche il prg e con premialità legate al recupero.

Vincenzo Bucci, capogruppo di Castello Cambia, ha detto “la mancanza di osservazioni non esime da una critica per l’area satura della zona industriale nord che comporta problemi di traffico e per il centro storico”. Luigi Bartolini, consigliere del PSI, ha detto che “il piano servirà a migliorare l’assetto delle attività commerciali. Le regole europee e la globalizzazione ha cambiato tutto con l’e-commerce. Esprimo soddisfazione per l’approvazione del nuovo piano del commercio, uno strumento che gli operatori attendevano da anni e che mette ordine in situazioni non regolamentate. Un ringraziamento all’assessore, il gruppo PSI voterà favorevolmente”. Sì della maggioranza (Pd, PSI, La Sinistra, Gaetano Zucchini, capogruppo del Gruppo Misto, no delle opposizioni Fratelli d’Italia, Forza Italia, Marcello Rigucci, consigliere del Gruppo Misto, Tiferno Insieme e Castello Cambia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati