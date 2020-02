Annullato l’evento di sensibilizzazione sulle malattie rare previsto per sabato 29 febbraio a Cristo Risorto

In accordo con gli organizzatori si comunica che l’evento di sensibilizzazione sulle malattie rare previsto per il giorno 29 febbraio alle ore 20.30 presso la chiesa di Cristo Risorto è stato annullato.

Si ricorda inoltre che la scuola Garibaldi la sera di sabato sarà illuminata di bianco per sensibilizzare i cittadini sulla tematica delle malattie rare e per far sentire meno isolate le comunità di pazienti.

