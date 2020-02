Pallacanestro: la Dukes sempre più in vetta

Ancora una partita difficile affrontata con qualche piccolo patema e qualche ragazzo un po’ giù di forma, lo sapevamo, STM è squadra quadrata e temibile: la classifica lo dice. Fortunatamente le soluzioni quest’anno non mancano per cui Mameli e la compagnia portano a casa altri 2 punti importantissimi per la classifica. La sensazione è che Spillantini & co. stiano rifiatando e dosando le forze in un momento della stagione dove spesso si cede sul campo. La partita si snoda con tanti errori dall’una e dall’altra parte. I tanti ferri e la tanta imprecisione sotto canestro in attacco determinano il punteggio basso con percentuali non da Dukes, 30% da 2 (primo q. 14%) 23% da 3 (terzo q. 0%).

Molto guardinga invece in difesa come sempre, sembra un paradosso, ma la Dukes vince proprio dietro impedendo il tiro agli avversari o inducendoli all’errore. Anche le 24 palle recuperate alla fine faranno la differenza oltre ad un ritrovato Alunni cecchino con 18 punti e ad un intramontabile Butini che conquista un anti sportivo nel momento più delicato della partita ad un minuto dalla fine con 3 tiri dalla lunetta tutti a segno. Doppia doppia per lui (13p. e 11 RB) Implacabile.

Mameli ci dirà a fine gara: “Vittoria molto importante per noi. Affrontavamo una squadra in grande salute e allenata molto bene, sapevamo che era una gara difficile. Siamo riusciti a vincere con sofferenza grazie soprattutto alla nostra difesa. Unico rammarico la pessima percentuale al tiro da 2 punti. Abbiamo sbagliato canestri molto facili. Ora pensiamo a mercoledì. Sono molto curioso di vedere come reagiremo a stimoli diversi. Mi piace pensare che per noi le difficoltà diventino motivazione”.

Infatti ora testa a mercoledì 26 marzo ore 21 al Palasport di casa dove farà visita la Sba Arezzo quarta in classifica e per niente disponibile a lasciare spazio alla capolista.

STM Borgo San Lorenzo – UtensileriaOnline Dukes 44-47 (16-12) (25-27) (34-37)

Dukes: Spillantini 4, Gaggiottini 2, Tosti 5, Fratini, Cecci 3, Alunni 18, Butini 13, Zanchi 2, Arcipreti, Galletti, Giovagnini.

Inserire qui il logo oppure eliminare questo testo

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati