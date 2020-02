Pallacanestro: Derby infrasettimanale per la Dukes

Non c’è tempo di riposarsi per l’Utensileriaonline Dukes Sansepolcro che domani sera scenderà nuovamente in campo. Gara importantissima: alle ore 21 il parquet del Palazzetto dello Sport di Sansepolcro ospiterà la Sba Arezzo. Una gara dal sapore particolare, anche perché costituisce un vero e proprio derby: sono 8 le lunghezze che separano le due formazioni in classifica. Coach Pierluigi Mameli, dopo la brillante prova contro la STM di Borgo San Lorenzo, dovrà rivedere un po’ le carte in tavola a seguito pure delle due partite in un lasso di tempo così ravvicinato. Un turno infrasettimanale che oltretutto coincide pure con un derby: ci sono tutte le carte in tavola per sperare di vedere il pubblico delle grandi occasioni al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati