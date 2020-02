Pallavolo serie C/F: troppa trasimeno per la Piccini Paolo

Nel big-match della sedicesima giornata di Serie C la Nuova Trasimeno spegne la Piccini Paolo in poco più di un’ora di match, giocando una gara perfetta e lasciando ben poco alle padrone di casa. Le bianconere sentono troppo la partita, sono contratte e non riescono ad esprimere il bel gioco al quale siamo abituati: le avversarie sono ciniche e non sbagliano nulla, portando a casa l’intera posta in palio.

A inizio gara Trestina e Trasimeno giocano punto a punto, Trasimeno tenta l’allungo spingendo in battuta e contenendo bene a muro gli attacchi delle trestinesi (7-12); dopo il time-out di coach Rossi la situazione non cambia e le avversarie mantengono la distanza (10-15). La ricezione vacilla e le perugine aumentano il gap, Monti si supera in attacco ma non basta (12-21), il primo set finisce: 15-25.

Nel secondo frangente la Nuova Trasimeno continua a dominare in scioltezza (3-6), i problemi in ricezione della Piccini non sembrano risolti e gli attacchi delle perugine sono devastanti (5-12). Alle ospiti riesce tutto bene, Trestina è in palla e il distacco aumenta (6-15). Troppi errori, Trasimeno ha vita facile anche in questo parziale, che termina 14 a 25.

Terzo set fotocopia dei precedenti, le avversarie continuano a spingere sull’acceleratore fin dai primi punti (4-9), le trestinesi continuano ad essere troppo fallose e faticano in ogni fondamentale (9-14). La Piccini prova a tirar fuori le unghie ma il gap rimane sempre enorme (13-20), ci provano Cerbella e Giunti a suonare la carica ma il divario tecnico rimane. La Nuova Trasimeno marcia imperterrita verso la fine della partita: finisce 3 a 0 (16-25) e il primo posto rimane saldamente in mano delle perugine.

Domenica 1 marzo la Piccini Volley andrà a far visita al Perugia all’EGS Pallavolo Perugia, fischio d’inizio alle ore 17.

PICCINI PAOLO spa-NUOVA TRASIMENO 0- 3: 15-25, 14-25, 16-25.

PICCINI PAOLO SPA: Monti 11, Giunti 10, Cerbella 5, Sassi 4, Betti 2, Bragetta 1, Fabbri (l), Volpi (l) N.E.: Polenzani, Rinaldi, Guerri, Gambino, Paradisi.

