Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino "corsara" al palaJoan

Grande successo per i boys biancoazzurri che vincono per 3-0 l’attesissimo derby contro Job Italia Città di Castello. Iniziano subito bene i ragazzi di Sideri che spingono tanto in battuta portandosi avanti 11-5. Il coach Bartolini si trova costretto a chiamare il primo time out per consolidare il gioco della squadra locale. Nonostante i vari tentativi di difesa, prosegue il gioco corale di San San Giustino che porta il punteggio 21-15, per chiudere il set 25-17.

Il secondo parziale più equilibrato, vede un Citta di Castello più incisivo. Dopo il muro di Stoppelli-Conti che segna il 7-4, i padroni di casa rimontano portandosi in parità 11-11. Si procede punto a punto fino all’attacco di Stoppelli che sblocca il punteggio 13-12. Valla, Conti e Antonazzo allungano le distanze portando la squadra ospite sul 19-16. San Giustino dimostra di essere perfettamente in gara. Dopo il recupero di qualche punto da parte dei padroni di casa chiude Puliti 25-21. Parte in svantaggio al terzo set la squadra ospite ma recupera subito terreno; punto cruciale portato a segno da Puliti 7-3, si allungano sempre più le distanze. L’ ace di Conti segna il 17-11. Con il muro di Antonazzo si chiude il parziale e l’incontro 25-

Il coach Sideri, molto soddisfatto del risultato, al termine dell’incontro ha così dichiarato:” Grande soddisfazione per il risultato e per la modalità in cui è maturato, perché la squadra ha giocato molto bene, con grande intensità. C’era bisogno di un riscatto dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa, direi immeritata per la qualità di gioco e per l’impegno profuso. Era necessaria una gara di questo tipo, con un grande ritmo, pochissimi errori ed io non posso che essere pienamente soddisfatto e approfitto per fare i complimenti a tutti i ragazzi, perché hanno risposto benissimo a questo appuntamento, un derby che aveva oltre al contenuto agonistico quello emotivo. I ragazzi hanno risposto benissimo quindi c’è tanta soddisfazione da parte mia e rinnovo i complimenti a tutti loro”.

Job Italia Città di Castello: Franceschini A. 8, Zingarelli N. 4; Giglio M. 1; Valenti P. 3; Fuganti F. 11; Marino M. 4; Cipriani N. 1; Cherubini G. 3; Cesari F. (L). All. Bartolini

Ermgroup San Giustino: Conti R. 20; Sitta A. 5; Antonazzo D. 3; Stoppelli D. 7; Santi S.; Valla R. 9; Puliti L. 14; Di Renzo (L). All. Sideri.

