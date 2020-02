Pallavolo Citta’ di Castello femminile serie C/F: vince e convince a Perugia

Ne corso della sedicesima giornata del campionato Umbro di serie C femminile si riprende immediatamente il team biancorosso di mister Brizzi e va a vincere un’importante gara in quel di Ellera di Corciano contro le padrone di casa di mister Tomassetti. Squadra rimodellata per alcune assenze con l’inserimento della centrale Aurora Puletti (2004), (ottima la sua prestazione al debutto) prelevata dal settore giovanile porta il tecnico tifernate a schierare il 6+1 formato da Mearini-Mariottini, Caselli-Puletti, Senesi-Alivernini, Pettinari (libero) e squadra che autoritariamente si fa apprezzare per il buon gioco nel primo e secondo set anche grazie ad un’ottima fase ricezione/punto e di una fase break. La terza frazione diventa analoga ai set giocati ma sul più bello, sul 22/24 c’è l’infortunio della Viktoria Mariottini che è costretta ad abbandonare il campo con conseguente distrazione generale; ne approfittano le ellerine che con bravura, prima impattano e poi vanno a vincere (26/24). Il quarto set è lottato punto a punto ma Maria Letizia Montacci (2003), subentrata alla Mariottini trascina la squadra con punti importanti e pesanti e permette al sestetto tifernate di chiudere sul 25/22. Nel contesto di questa vittoria da segnalare le buone prestazioni di Senesi ed Alivernini in attacco, Caselli e Puletti nel tocco di tanti palloni a muro e nel libero Pettinari che in questo ruolo sta dando stabilità e tranquillità alla squadra con un buon rendimento in campo.

Ellera di Corciano, 22/02/2020 ore 18.30 palasport Comunale

ELLERA VOLLEY – CITTA’ DI CASTELLO ……. 1 / 3

(14/25 19/25 26/24 22/25)

CITTA’ DI CASTELLO:. Puletti 6, Caselli 4, Mearini 5, Alivernini 14, Senesi 11, Bruschi, Mariottini 14, Pettinari (l1), Montacci 7, Traversini (L2). All. Brizzi – ass. Caterino –

