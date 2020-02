CORONAVIRUS – COMUNICAZIONI DEL SINDACO LUCIANO BACCHETTA:”DALLA USL DI PAVIA LA CONFERMA CHE LA SIGNORA CHE HA SOGGIORNATO UN GIORNO A TRESTINA E’ RISULTATA NEGATIVA AL TEST”

Il sindaco, Luciano Bacchetta, comunica di aver appena ricevuto, dalla Dr.ssa Daniela Felicioni, direttore del distretto sanitario alto tevere umbro Usl 1, la comunicazione della “conferma dalla Usl di Pavia che la signora che ha soggiornato per circa un giorno a Trestina è risultata negativa al test per nuovo coronavirus (SARS – CoV – 2)”. Il sindaco intende cogliere l’occasione “per ringraziare la signora per il senso civico e di responsabilità dimostrato in questa circostanza”. “Per quanto concerne l’evoluzione dei provvedimenti legati alla prevenzione e gestione della situazione complessiva relativa al Coronavirus, ovviamente – ha concluso il sindaco Bacchetta – il comune come tutti gli altri enti locali ed istituzioni interessate si dovrà attenere alle decisioni e disposizioni che verranno prese a livello nazionale e regionale”. Nell’invitare tutti al rispetto delle “norme igienico-sanitarie” impartite dagli organismi competenti, il sindaco ribadisce che “terrà costantemente informata la comunità locale” ed esprime “profonda gratitudine per il prezioso e indispensabile lavoro che operatori sanitari, forze dell’ordine e protezione civile stanno profondendo fin dal primo momento in cui si e’ reso necessario un corale intervento”.



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati