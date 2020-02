“Carnevale in piazza: una festa riuscita all’insegna della voglia di divertirsi e stare insieme”.

Allegria e voglia di stare insieme hanno portato in piazza Matteotti tanti tifernati in occasione della tradizionale festa di Carnevale che l’amministrazione comunale ha organizzato ieri pomeriggio in collaborazione con società rionali, pro loco e associazioni di volontariato del territorio. Nel centro storico i costumi colorati, i coriandoli e la musica sono stati protagonisti assoluti, sotto lo sguardo benevolo dell’immancabile Re Dodone, la maschera tifernate per eccellenza. “Una bella festa per i bambini e per le famiglie, che ha ridato valore una volta di più a quel sentirsi tifernati che unisce tante persone nelle occasioni pubbliche promosse dall’amministrazione comunale”, commenta l’assessore al Commercio e al Turismo Riccardo Carletti, nel dirsi “soddisfatto di una partecipazione numerosa da parte di cittadini e anche turisti, rispettosa anche nei comportamenti di un clima spensierato, improntato al sano piacere di condividere un momento di divertimento collettivo”. “Doveroso è il ringraziamento a quanti hanno permesso che l’evento si svolgesse nel migliore dei modi: dalle società rionali, alle pro loco, fino al mondo dell’associazionismo e alla protezione civile, al personale sanitario e alle forze di polizia”, sottolinea Carletti, nel dare atto agli addetti di Sogepu di “aver operato in modo ottimale al termine della manifestazione per garantire le operazioni di spazzamento e pulizia funzionali al decoro urbano”.

A seguito della dichiarazioni del consigliere comunale Luciano Domenichini, che nei giorni scorsi, ha annunciato di passare al Gruppo Misto, il PD di Città di Castello, gli assessori e il gruppo consiliare hanno svolto una conferenza stampa oggi, lunedì 24 febbraio 2020, a cui erano presenti il capogruppo Mirko Pescari, il segretario comunale Mauro Mariangeli, la consigliera Letizia Guerri, gli assessori Luca Secondi, Rossella Cestini e Vincenzo Tofanelli.

Mirco Pescari, preliminarmente e non sfuggendo all’attualità dell’emergenza Coronavirus, ha ringraziato “tutti gli operatori sanitari per quanto stanno facendo a contrasto della diffusione e per la salvaguardia della salute pubblica”. Quindi ha commentato una nota diramata congiuntamente nella quale sono costruite le vicende che hanno portato all’indicazione del presidente del consiglio Vincenzo Tofanelli come assessore nella giunta del sindaco Luciano Bacchetta al posto di Michele Bettarelli, eletto consigliere alla Regione Umbria, e di Francesca Mencagli a presidente del consiglio: “Un chiarimento necessario visti gli ultimi fatti e dichiarazioni che hanno contraddistinto la vita politica cittadina. Il Pd è un partito, un luogo in cui militanti e rappresentanti si confrontano e discutono fortunatamente molto! Un partito politico in cui le decisioni vengono sempre prese collegialmente. Per questo rimaniamo esterrefatti dalla ricostruzione effettuata dal consigliere Domenichini. Dichiarazioni che poco hanno di politico e molto raccontano di ambizioni personali e di una visione altrettanto personalistica della politica che non ci appartiene. Quando si è resa necessaria la surroga in Giunta, abbiamo immediatamente aperto una fase all’interno del nostro partito e dei luoghi di cui esso dispone. Ci siamo confrontati con la massima trasparenza dapprima all’interno gruppo consiliare ( presente fra l’altro lo stesso Domenichini) dove è emersa la volontà di seguire, quale criterio per arrivare alla surroga di Bettarelli, quello delle preferenze. Unico criterio che come anche più volte sostenuto dal sindaco Bacchetta sin dal 2011, rispetta la volontà espressa dai cittadini. Successivamente l’Unione Comunale del PD ha discusso e recepito l’indicazione del gruppo, dando pieno mandato per procedere, secondo il criterio collegialmente scelto e accettato, alla surroga di Bettarelli. Tutte le scelte sono state elaborate nella massima trasparenza, collettività e linearità. Fasi e passaggi a cui lo stesso consigliere Domenichini ha preso parte. Non neghiamo che la candidatura di Luciano Domenichini sarebbe stata un’ottima scelta ma purtroppo non condivisa. Crediamo fermamente che nel prendere le decisioni, tutte, sia necessario farlo collegialmente, in modo trasparente, nei luoghi che il nostro partito ci mette a disposizione e nel pieno rispetto della volontà dei cittadini. Certi che l’interesse collettivo debba sempre venir prima delle ambizioni personali. Auguriamo buon lavoro al vicesindaco Secondi, al neo assessore Tofanelli e al neo presidente del consiglio Mencagli; dopo lo scossone e paventata crisi legata alla sua elezione siamo certi che anche grazie al loro contributo, assieme a quello di tutti i consiglieri Pd che hanno sostenuto la sua elezione, sapremo dare nuovo impulso e prospettiva al fine di concludere al meglio questa legislatura. Siamo contenti che Domenichini rimanga nel perimetro della maggioranza”. Il documento illustrato in conferenza è stato sottoscritto da tutto il gruppo in consiglio – Mirco Pescari, Luciano Tavernelli, Vittorio Massetti, Massimo Minciotti, Letizia Guerri, Francesca Mencagli, dalla delegazione di Giunta – Luca Secondi, Rossella Cestini, Vincenzo Tofanelli, Luciana Bassini, e da Mauro Mariangeli, segretario del PD, per l’Unione comunale.

Luca Secondi, vicesindaco, ha aggiunto: “Dispiace per l’episodio e per la persona che ha sempre supportato l’amministrazione, anch’io sono contento che rimanga nel perimetro della maggioranza per dare forza agli impegni di fine legislatura tra cui un programma di edilizia scolastica per 10 milioni di euro. Alcuni obiettivi sono già raggiunti; la Biblioteca, Piazza dell’Archeologia che inaugureremo in primavera, Piazza Burri su cui si sta definendo un cronoprogramma di attività. La forza politica del PD è la responsabilità e la visione generale, superando i personalismi”. Secondi sull’emergenza Coronavirus ha parlato della necessità: “Di dare un messaggio rassicurante, bisogna mantenere la calma, mettere in atto tutte le azioni preventive. Siamo vicini alla Regione Umbria e agli operatori sanitari che sono in trincea”. Mauro Mariangeli, segretario comunale del PD, ha dichiarato “Spero che la rottura con Domenichini possa essere ricucita, perché è stato sempre di grande supporto per il PD e la maggioranza. In questa legislatura saremmo in prima fila per sostenere questa amministrazione, una linea condivisa, come dimostrano le presenze su questo tavolo da partito, gruppo comunale e delegazione di giunta”.

