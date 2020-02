Al Cinema Astra la presentazione del libro "Il castello nell'uovo"

NOIALTRI, la rete locale di associazioni che lavora a San Giustino e in Valtiberina umbro toscana per promuovere inclusione sociale e diritti delle persone, ha organizzato per sabato 29 febbraio 2020, ore 18.30, presso il Cinema Teatro Astra di San Giustino la presentazione del libro “Il castello nell’uovo”. Antonio Guerrini, direttore de “l’altrapagina”, discuterà con gli autori del libro Bakari Coulibaly e Luisa Concetti. L’iniziativa pubblica sarà l’occasione per raccontare una storia di formazione, una storia familiare, una storia sull’Africa contemporanea e sull’esperienza che vivono tanti migranti che arrivano in Europa.

