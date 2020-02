FINE SETTIMANA DI RIAPERTURE DI ATTIVITA’ COMMERCIALI: IERI POMERIGGIO DUE INAUGURAZIONI IN CENTRO STORICO E NEL QUARTIERE LA TINA

Segnali di speranza per il futuro delle attività commerciali: nel fine settimana hanno riaperto i battenti due storici pubblici esercizi cittadini. Quasi alla stessa ora, ieri pomeriggio, si sono svolte due partecipate cerimonie di inaugurazioni di nuove gestioni di locali che hanno fatto la storia della comunità locale, una nella centralissima Piazza Garibaldi e l’altra nel popoloso qiartiere La Tina, in Via Rigucci. “Un sabato di tagli dei nastri beneaugurante per il settore del commercio” come lo ha definito l’assessore, Riccardo Carletti, che ha partecipato alle due riaperture dei locali assieme ad una nutrita rappresentanza istituzionale, i consiglieri comunali, Vittorio Morani, Luigi Bartolini (delegato del sindaco alla Mostra del Tartufo e promozione del settore agro-alimentare) e Massimo Minciotti, in veste particolare di consigliere di “quartiere”. “Segnali positivi di speranza che inducono a guardare con fiducia al futuro del rilancio del centro storico e dei quartieri limitrofi a partire proprio dalle attività commerciali, ricettive e al dettaglio” – ha precisato l’assessore Carletti, sottolineando “la presenza di giovani titolari alla guida di entrambe le attività che hanno riaperto i battenti nella giornata di ieri”. Proprio qualche giorno fa in Via San Antonio la riapertura di un altro locale pubblico del settore della ristorazione che va ad aggiungersi al trasferimento sempre nella stessa via di un negozio di abbigliamento che invece di traslocare in periferia ha deciso di rimanere nel salotto buono della città. “

