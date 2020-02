IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE LUNEDI’ 24 FEBBRAIO 2020

Tornerà a riunirsi lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 17.30 il consiglio comunale di Città di Castello: nell’ordine del giorno della prima seduta del neo presidente Francesca Mencagli molti atti rimasti in sospeso dalle riunione precedenti. In particolare, subito dopo l’adeguamento delle commissioni consiliari, si discuterà l’atto di programmazione delle attività commerciali per l’approvazione definitiva in assenza di osservazioni. Poi due declassificazioni di strade nel tratto da Novelle a Palazzone e a Trevine. Seguiranno tre interrogazioni: del consigliere del PSI Luigi Bartolini sul Natale al buio, del consigliere del PD Francesca Mencagli sull’attuale stato di argini e del letto dei corsi d’acqua, di Castello Cambia (Vincenzo Bucci capogruppo e Emanuela Arcaleni consigliere) sull’inquinamento atmosferico. Il consiglio parlerà anche delle sintomatologie emerse dall’analisi del contesto socio-economico nella programmazione delle attività commerciali su un’interpellanza del capogruppo della Lega Marco Castellari e della mostra su Raffaello, oggetto di un’interpellanza del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Lignani Marchesani. Quindi la situazione delle strade provinciali 105 e 106 nell’interpellanza del consigliere di Tiferno Insieme Vittorio Vincenti. Nella scaletta del consiglio quindi figurano due mozioni ed un ordine del giorno: la prima mozione, a firma del capogruppo della Sinistra Giovanni Procelli riguarda l’Asilo Cavour, la seconda di Castello Cambia la costituzione di una commissione antimafia ed educazione alla legalità. Parla invece di FCU l’interrogazione del capogruppo del Gruppo Misto Gaetano Zucchini e della Mencagli, di Piazza Burri quella di Lignani Marchesani. Il lascito Mariani è al centro di un interpellanza del capogruppo del Movimento Cinque Stelle Marco Gasperi e la Mostra del Cavallo è al centro del documento di Vincenti, che insieme a Nicola Morini, capogruppo di Tiferno Insieme propone un’altra interpellanza sull’ingresso gratuito ai milanesi in Pinacoteca nell’ambito di un gemellaggio nel nome di Raffaello. Chiude l’ordine del giorno la mozione del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci sulla modifica del regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche , quella di Castello Cambia sul contrasto al gioco d’azzardo e l’ordine del giorno dei consiglieri Mirco Pescari, capogruppo del PD, Vittorio Morani, capogruppo del PSI, Giovanni Procelli, capogruppo della Sinistra su modifiche ed integrazioni al regolamento per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche. I lavori verranno trasmessi in streaming sul canale you tube del consiglio comunale di Città di Castello.

