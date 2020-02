Basket: TRASFERTA IN CASA DELLA STM PER LA DUKES SANSEPOLCRO

Vietato abbassare la guardia, soprattutto in questo momento della stagione. Per l’UtensileriaOnline Dukes Sansepolcro di coach Pierluigi Mameli inizia un vero e proprio “tour de force”, con due partite in appena quattro giorni. Le gare, però, vanno guardate una alla volta. Domenica per la Dukes c’è l’impegnativa trasferta sul parquet della STM di Borgo San Lorenzo; squadra di metà classifica, seppure ha tutte le carte in regola per guadagnarsi un posto playoff. I ragazzi di coach Mameli, invece, sono saldamente al comando della classifica con quattro lunghezze di vantaggio da Cus Siena. Coach Mameli, durante tutta la settimana, ha caricato i suoi per poter scendere in campo nel migliore dei modi seppure dovrà nuovamente fare i conti con delle indisposizioni. In alcuni casi, poi, si tratta di pedine importanti. L’appuntamento, quindi, è per le ore 18.30 di domenica 23 febbraio in casa della STM di Borgo San Lorenzo seppure il campionato – prima della sosta – riserverà una nuova partita, questa volta al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro, mercoledì 26 febbraio; in terra biturgense arriverà Basket Aretina.

