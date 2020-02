Sabato alla biblioteca Carducci convegno promosso da Malakos sulle buone pratiche della bioeconomia

“Buone pratiche di bioeconomia per lo sviluppo dei territori”: è il titolo della convegno che Malakos, il museo delle conchiglie del Polo espositovo di Garavelle, ha organizzato per sabato 22 febbario alle ore 17.00 presso la biblioteca comunale Carducci. Il tema di come promuovere una crescita ecosostenibile delle comunità locali sarà affrontato da Daniela Riganelli, in rappresentanza di Novamont, con gli interventi di Jacopo Gabriele Orlando per Aboca Group, di Michela Odoardi, per il Circolo degli esploratori, e di Marcello Volpi della biblioteca comunale Carducci. Nel corso dell’iniziativa, aperta alla partecipzione e ai contributi della cittadinanza, gli studenti del Liceo scientifico Plinio di Città di Castello illustreranno il loro progetto sui laghi Spadi e le proposte per una scuola più sostenibile.

