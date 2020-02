Pallavolo serie B/M: il derby altotiberino fa tappa al pala Joan

Il Pala Joan ospiterà sabato prossimo alle ore 21 il derby della Altotevere di serie B maschile tra i tifernati della Job Italia e l’Ermgroup San Giustino. Posizioni di classifica diverse ed obiettivi diversi hanno marchiato il campionato delle due compagini: il sestetto di Bartolini, ripescato in extremis, sta lottando per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica ed è reduce da un buon periodo di prestazioni ed anche di punti ottenuti, mentre quello di Sideri è stato costruito con il desiderio di lottare per raggiungere i play off ma viene da due battute d’arresto di fila, secca quella di Pontedera per 3-0, bruciante quella di domenica scorsa per 3-2 ad opera della Sir Monini Spoleto. CI sono perciò tutte le premesse per vedere una bella partita perché le due squadre non vorranno cedere il passo proprio per tentare di perseguire gli obiettivi prefissati. Invariati saranno gli starting six delle due squadre: Città di Castello presenterà Giglio in regia opposto a Fuganti Pedoni, Cherubini e Valenti in zona 4, capitan Franceschini e Marino al centro con Cioffi libero mentre San Giustino dovrebbe schierare Sitti in diagonale con Puliti, Conti e Valla come schiacciatori, Stoppelli o Antonazzo e Cesaroni in zona tre, libero Di Renzo.

Marco Bartolini sintetizza così lo stato d’animo dei suoi ragazzi in vista di questa sfida:”Arriviamo a questo appuntamento con una buona tenuta fisica e mentale: stiamo lavorando bene in questo periodo con serenità e con un buon approccio da parte di tutti. Le ultime vittorie ottenute tra le mura amiche ci hanno dato fiducia perché occorreva raccogliere qualche punto dopo molte sconfitte di fila. Siamo reduci dalla battuta d’arresto contro Arno in una partita persa per dei dettagli nel punto a punto. Quella di sabato è una gara particolare perché, data la vicinanza, ci si conosce tutti molto bene: mi auguro che ci sia tanta gente a vedere questa partita. Per noi non sarà una gara da dentro o fuori perché gli obiettivi sono diversi ma speriamo di poter vendere cara la pelle”.

Così in campo (sabato 22 febbraio, Città di Castello, Pala Joan, ore 21, arbitri Simone Magnino e Andrea Galteri di Perugia):

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Giglio, Fuganti Pedoni, Valenti, Cherubini, Franceschini, Marino, Cioffi (L). A disp.: Marini, Zangarelli, Celestini, Cesari (L2), Cipriani, Pitocchi, Camilletti. All. Bartolini.

ERMGROUP SANGIUSTINO: Sitti, Puliti, Conti, Valla, Stoppelli, Cesaroni, Di Renzo (L). A disp.: Giunti, Antonazzo, Thiaw, Santi, Celli. All. Sideri.