Lo scorso 16 febbraio l'assemblea Avis Città di Castello

Si è svolta Domenica 16 Febbraio l’Assemblea annuale dei soci dell’AVIS Comunale di Città di Castello per l’esame e l’approvazione di tutti gli adempimenti dell’esercizio 2019.

Il Presidente Onorario Antonio Gasperini ha rivolto il suo saluto a tutti i presenti e ha ricordato a tutti l’importanza della donazione di sangue e il ruolo fondamentale che questa Associazione svolge per la comunità dal 1954, anno di fondazione.

Dopo tale premessa, il Presidente Paolo Celestini ha ufficialmente aperto i lavori ringraziando gli organismi superiori dell’AVIS, il personale medico e paramedico del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Città di Castello, le istituzioni a noi sempre vicine e soprattutto tutti i donatori di sangue a cui va un sincero sentimento di gratitudine di tutti coloro che hanno o hanno avuto bisogno di sangue a tutela della loro salute.

Nell’anno 2019 i nostri 1463 donatori effettivi hanno effettuato 2300 donazioni di cui 150 in aferesi, soprattutto quest’ultimo, è per noi un ottimo risultato considerando che l’anno passato dall’AVIS Nazionale è partita un importante campagna promozionale per la donazione del plasma denominata “Giallo plasma” volta ad incentivarne la donazione, in quanto dal plasma è possibile ottenere dei medicinali insostituibili per la cura di numerose malattie. Tutto questo fa sperare ad un trend donativo in ripresa dopo il preoccupante decremento generale registrato negli ultimi anni a livello regionale e nazionale.

Proprio ponendosi di fronte al grosso problema del decremento delle donazioni rispetto alla crescente richiesta di sangue da parte dei nostri ospedali, l’impegno primario dell’Associazione diventa quello di reperire ogni anno sempre nuovi giovani donatori, piuttosto che forzare la donazione di coloro che con responsabile periodicità, già assolvono all’impegno sociale assunto volontariamente.

Quest’anno abbiamo registrato con grande soddisfazione l’acquisizione di 98 nuovi donatori che ha aiutato a compensare la perdita di coloro che per motivi diversi hanno dovuto interrompere l’attività donativa.

Un prolifico e collaudato vivaio di adesioni è rappresentato dalla scuola e a questo proposito l’apprezzamento e il ringraziamento va anche ai docenti e ai dirigenti scolastici degli Istituti Superiori, nonché ai giovani del Leo Club che anche quest’anno ci hanno validamente affiancato negli incontri con gli studenti degli Istituti Superiori.

Sensibilizzare quante più persone possibile, favorire la diffusione del messaggio donativo, far conoscere l’indispensabile ruolo che l’Associazione svolge sul territorio, a livello sociale e sanitario; questi sono gli obbiettivi che l’AVIS di Città di Castello si è fissata anche per l’anno in corso, nella consapevolezza che i Donatori di sangue tutti rappresentano il vero patrimonio e una irrinunciabile garanzia sociale e come tale deve essere gestita con prudenza, intelligenza e lungimiranza.

