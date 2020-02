Domenica le piscine comunali ospitano il campionato regionale paralimpico: nuoto libero fino alle ore 10.00

Le piscine comunali di Città di Castello ospiteranno domenica 23 febbraio il campionato regionale di nuoto paralimpico promosso dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (Fisdir). L’appuntamento sarà patrocinato dal Comitato Italiano Paralimpico Umbro, con il supporto organizzativo della società

sportiva tifernate Beata Margherita e di Polisport. Le gare, aperte a tutti i gli atleti agonisti e promozionali regolarmente tesserati per la Fisdir nella stagione in corso, inizieranno alle ore 10.00 e si protrarranno per l’intera mattinata. Vista la concomitanza dell’evento, gli utenti dell’impianto avranno la possibilità di accedere alle vasche per il nuoto libero con orario ridotto, dalle ore 8.30 alle ore 10.00.

