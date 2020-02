Città di Castello raccolta di firme per disegni di legge di iniziativa popolare, sabato 22 febbraio dalle 10 alle 13 in Piazza Matteotti

Elezione diretta del Presidente della repubblica, abolizione dei Senatori a vita, legislazione europea sottoposta a quella italiana, tetto massimo della pressione fiscale in Costituzione sono i quattro disegni di iniziativa popolare promossi da Fratelli d’Italia che avranno un punto di raccolta sabato 22 febbraio in Piazza Matteotti dalle 10 alle 13. Si tratta di una raccolta ufficiale su fogli vidimati dalla Corte d’Appello e con il Consigliere provinciale Andrea Lignani Marchesani in veste di autenticatore regolarmente autorizzato . L’obiettivo delle 50000 firme previste dall’articolo 71 della Costituzione deve essere raggiunto entro il prossimo 9 marzo e quindi si invitano i cittadini interessati a fare il possibile per sottoscrivere al banchetto o a contattare l’ufficiale autenticatore al 3357570381

