Azienda metalmeccanica hi-tech leader nel settore della realizzazione di benne per escavatori: l’80 per cento della produzione destinata ai mercati esteri. La visita del sindaco Luciano Bacchetta alla TB benne srl a Trestina

“Una relatà imprenditoriale in continua espansione in termini di fatturato e di occupazione che testimonia la vitalità e la ripresa del tessuto produttivo locale, in un settore, quello della metalmeccanica attraversato da profondi cambiamenti a livello nazionale ed internazionale. Un esempio concreto di tenacia e competenza gestionale dei giovani titolari dell’azienda che fa ben sperare per il futuro”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, al termine della visita ad una azienda, la TM Benne s.r.l., con sede a Trestina, assieme ai titolari Marco Franchi e Marcello Pordoli. “Una realtà imprenditoriale – hanno precisato- nata nel 2004 da un ramo di azienda che svolgeva conto lavoro per aziende in Italia con una produzione di circa 30.000 pezzi annui di benne per Mini e Midi Escavatori. L’incontro con una società francese “Klac Industrie”, ancora oggi partner importante, che costruisce attacchi rapidi per benne di mini escavatori, ci ha permesso di iniziare ad esportare il nostro prodotto.. l’accoppiata si è rivelata nel tempo vincente”. “Siamo oggi fornitori ufficiali di Bobcat per tutta Europa e Medio Oriente, Geith International (sempre del gruppo Doosan), Takeuchi Italia, Francia, Jcb Italia, Scai della famiglia Cesaretti di Bastia e abbiamo stretto, in dicembre, un accordo con un altro marchio importante nel settore, Hitachi Europa”. “La nostra azienda è formata da 37 dipendenti, oltre ad altre 10 aziende esterne che lavorano per noi”. “Continuiamo a credere e investire nel mondo del lavoro e questa nuova sede è soltanto l’inizio” – hanno concluso Franchi e Pordoli affiancati dai figli. “Abbiamo inoltre acquistato nuovi macchinari per ottimizzare la produzione come ad esempio robot di saldatura, magazzino automatico e nuovi impianti di verniciatura, sperando di migliorare ogni giorno e assumere altro personale. La nostra produzione è per l’80% destinata all’estero”.

