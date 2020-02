Laboratori creativi per bambini al Museo della Vetrata a Sansepolcro

Lo Spazio Bernardini Fatti della Vetrata Antica e Contemporanea, in collaborazione con il Circolo degli Esploratori e l’ Associazione Culturale “diVetro” Esperienze nell’Arte, propone un progetto didattico rivolto ai bambini accompagnati dai genitori.

In occasione di questi laboratori, il Museo si trasforma in aula didattica dove poter guardare, stupirsi, approfondire e capire il vetro, uno dei materiali più delicati e più emozionanti nelle mani dell’uomo.

I bambini saranno accompagnati in questa avventura, fatta di trasparenze e colori, attraverso attività pratiche e creative.Prossimo laboratorio domenica 23 febbraio ore 16.00 “Piante grasse e trasparenti” presso Spazio Bernardini Fatti, Museo della vetrata, via Giovanni Buitoni 9 Sansepolcro Arezzo.I manufatti sono realizzati con vetro artistico di Murano e cotti ad alte temperature per un processo di fusione della durata di 24 ore.Per ulteriori informazioni 338 2718244

