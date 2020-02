Domenica 23 ferbbraio, il campionato regionale Fisdir-Finp di nuoto

Organizzato dall’Asd “Beata Margherita”, sotto l’egida di C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) Umbria, FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) e FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) Umbria, con il patrocinio Comune di Città di Castello ed in collaborazione con Cooperativa sociale “La Rondine”, Polisport e Cesvol Umbria, domenica 23 febbraio alle piscine comunali di Città di Castello si svolgerà il Campionato regionale Fisdir-Finp di nuoto.

Squadre partecipanti (una trentina gli atleti in gara):

“Beata Margherita” – Città di Castello

“La Pantera” – Umbertide

Fortitudo Perugia

“Tarsina” Gualdo Tadino

Programma:

Ore 9,30 – Ritrovo e riunione tecnica

Ore 10 – Inizio gare livello promozionale

A seguire: gare livello agonistico

Premiazioni al termine di ogni gara

Ore 13 – Pranzo al ristorante “Dec” delle Piscine.

In occasione della manifestazione verrà utilizzato il sollevatore per disabili donato da “Farmacie Tifernati” ed in dotazione dal febbraio 2019 alle piscine di Via Engels,

