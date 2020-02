Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, per le domande tempo fino al 25 febbraio

C’è tempo fino a martedì 25 febbraio per presentare le domande per l’assegnazione di borse di studio, la cui erogazione è disciplinata dalla Regione Umbria con apposita delibera, per gli studenti delle scuole superiori di secondo iscritti alla scuola superiore di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020. E’ necessario essere in possesso di attestazione Isee in corso di validità non superiore a 10.632,94 euro. Gli appositi modelli per presentare domanda si possono ritirare presso l’Ufficio Istruzione del Comune, presso la Segreteria dell’Istituto Leonardo da Vinci di Umbertide o scaricare dal sito internet www.comune.umbertide.pg.it . Come ricorda l’Ufficio Istruzione, per gli studenti residenti nel Comune di Umbertide le domande dovranno essere presentate, con allegata copia del documento del richiedente e copia del codice fiscale dello studente, entro il 25 febbraio presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Umbertide – 1° Piano Residenza Comunale negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo.

