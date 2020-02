ASSISI: APPROVATO IL ‘’DECALOGO’’DEL GIORNALISTA RESPONSABILE DEI DOVERI PROFESSIONALI

Il giornalista o Comunicatore :

– non cerca il successo e l’interesse personale e al centro del racconto non mette mai se stesso

– non si nasconde all’ombra del potere, ma è voce di chi non ha voce, occhi di non vede, orecchie per chi non è ascoltato da nessuno

– non alimenta paure e chiusure, ma nutre fiducia e speranza

— non si accontenta di notizie scritte a tavolino

– ascolta la coscienza e non tarpa le ali alla libertà

— denuncia tante cose che non vanno nell’intento di rendere la vita migliore

— cerca sempre la verità e mai il compromesso, anche quando c’è un prezzo da pagare

— ama la pace e la giustizia e diventa sale e lievito e luce di comunità

— riesce a raccontare buone notizie che generano amicizia —

— è un artigiano della parola, ma conosce il valore de silenzio.

