Tutto pronto, per il carnevale in piazza

Grande fermento anche quest’anno per l’arrivo del Carnevale in Piazza, organizzato dall’Amministrazione comunale di Città di Castello insiema a società rionali, pro-loco e associazioni di volontariato domenica 23 febbraio 2020 a partire dalle ore 15.00. L’appuntamento è una tradizione per i bambini e per le famiglie e sarà riproposto con la formula di successo degli anni precedenti. Animazione dunque per le maschere e per il pubblico con mangiafuoco, trampolieri, musica, iniziative per i più piccoli grazie alla collaborazione con i soggetti del territorio, che per l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti “sono un supporto imprescindibile per il programma e la gestione di un evento che coinvolge tantissime persone e che è un momento di grande festa in tutto il centro storico”.

