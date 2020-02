Pallavolo serie B/M: San Giustino si prepara ad affrontare il secondo derby dalla ripresa di campionato di serie B/M girone D

Pesa ancora la sconfitta casalinga di domenica 16 febbraio ; i boys altotiberini hanno perso la possibilità di conquistare tre punti importanti per la corsa ai play-off, arrestati da una Sir in ottima forma. Un punto preso al tie break e tanta voglia di ricominciare a vincere. Sabato 22 febbraio San Giustino tornerà in clima derby, quando affronterà in trasferta Città di Castello. I biancoazzurri stanno lavorando sodo per non commettere più gli errori degli incontri passati; è necessario vincere per rimanere vicini alla vetta. Il campionato è ancora lungo e i tifosi contineranno a sostenere i nostri ragazzi, soprattutto in questa fase. Save the date: sabato 22 febbraio, ore 21:00, Palazzetto Andrea Joan, Città di Castello (PG).

