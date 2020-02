Lettera aperta dei soci della copperativa SEAN ai Sindaci della Valtiberina

Cari sindaci della Valtiberina.

La presente, per informarvi mentre seduti sulle vostre poltrone, starete sicuramente trattando argomenti per voi molto più importanti, che, a quanto pare a vostra insaputa, una cooperativa che gestisce i vostri servizi sta andando praticamente a rotoli.

Certo… lo sapete lo sapete eccome.. Stiamo parlando della Sean cooperativa sociale. Da voi tanto amata e pubblicizzata, tanto da avere esclusiva anche nella stampa locale, alla quale più volte abbiamo inviato lettere senza che esse venissero pubblicate, (chissà perché).

La suddetta cooperativa, nelle persone degli amministratori del consiglio e della Presidente, ci ha fatto sapere circa quindici giorni fa, che all’interno delle casse mancano almeno 207000 euro, volati via insieme. Ad altri chissà quanti, perché ancora ci sono delle indagini… ci hanno detto che ovviamente per questo i quattro stipendi arretrati tra poco cinque, che in circa 75 dobbiamo avere, non sanno proprio come pagarceli… (l’unione dei comuni e i comuni pagano puntualmente e lo sappiamo da anni) allora, l’idea geniale che sarebbe loro venuta in mente per salvarsi il deretano è quella di “Affittarci” testuali parole, alla cooperativa Polis che ci avrebbe preso tutti insieme ai servizi vinti con appalti (chissà che questo non si chiami subappalto) ma, attenzione attenzione… senza farsi carico degli oneri compresi i nostri stipendi.

Ora… vi chiediamo e ci chiediamo

Dove eravate voi sindaci eletti da Noi cittadini in questi ultimi dieci anni?

Dove eravate mentre i soci lavoratori della Sean se ne andavano via come foglie in autunno spiegando i il perché cercando di salvare chi rimaneva.. Dove eravate adesso quando con delle nuove procedure di appalto non avete tenuto minimamente conto del fatto che la sean vince al ribasso perché non paga gli stipendi? Dove era lei sindaco di Anghiari quando nel bando per la sua Rsa per la quale prende ogni giorno complimenti Perché chi è lì dentro pagato o no deve lavorare, non ha fatto in modo che ci fosse un requisito che tutelasse questi lavoratori, dove era lei Sindaco cornioli quando Sean ha ripreso casa di Rosa con offerte impossibili? E lei sindaco di Caprese come ha potuto sapendo che la sean è questo, affidare un neonato servizio come quello del suo bellissimo asilo nido proprio a loro per risparmiare due miseri spiccioli

Non ci siete stati per noi, avete permesso che la sean continuasse a sfruttarci e noi abbiamo continuato a rendere impeccabili i vostri servizi… si lavora con le persone non potremmo fare altrimenti.

Non ci siete stati, ma adesso potete dimostrare a tutti che ci siete.

Noi questo passaggio a una cooperativa che non tiene conto di noi, che non conosce il territorio perché hanno servizi in Umbria Marche Sardegna.. Non lo vogliamo!

Chiederemo a gran voce il fallimento della cooperativa e chiederemo che chi li ha presi restituisca tutti i soldi fino all’ultimo centesimo e per fare questo abbiamo bisogno che voi cerchiate di affidare velocemente i servizi dove lavoriamo a qualcuno di serio non agli sciacalli, e che questo ci permetta di ricominciare da zero dopo dieci anni di mobbing continuo. Vi urliamo di scendere dalle poltrone e aiutarci adesso ora senza perdere altro tempo e dimostrare che i nostri voti non sono stati vani.

Buon lavoro soci della cooperativa sean

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati