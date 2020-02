Il Comune di Umbertide semplifica ai cittadini i pagamenti con Pago PA

E’ entrato a pieno regime anche nel Comune di Umbertide il sistema PagoPA: il sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione.

Il Comune di Umbertide ha adottato questo nuovo sistema di pagamento per i seguenti servizi: utilizzo palestre, ritiro copie, trasporto scolastico, asilo nido, refezioni scolastiche, lampade votive.

Il sistema offre l’opportunità, per l’utente di un servizio online, di scegliere la banca o l’istituto di pagamento, tra quelli accreditati a livello nazionale, con cui effettuare la transazione, optando per quello che si ritiene più conveniente: in altre parole non c’è più l’obbligo di effettuare i pagamenti con l’istituto di credito selezionato dal Comune.

La semplicità sta nel poter utilizzare un qualsiasi dispositivo che disponga di una connessione a internet (come computer, smartphone, tablet), scegliendo un metodo di pagamento fra i principali in uno online, ossia bonifici bancari e carte di credito o di debito o prepagate, senza dover recarsi presso gli uffici o gli sportelli di pagamento.

“Con l’entrata a pieno ritmo di Pago PA, l’intenzione del Comune di Umbertide – dichiarano il sindaco Luca Carizia e l’assessore Pier Giacomo Tosti – è quella di andare sempre più incontro ai cittadini, per portare l’ente fuori dalle proprie mura e renderlo più semplice, efficace e moderno”.

Il servizio è disponibile sul sito del Comune di Umbertide cliccando nell’icona “Pago PA”.

