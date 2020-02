Elezione Presidente consiglio comunale: PD Città di Castello “preoccupati per il clima che si sta creando”

Alcuni giorni sono passati dal Consiglio Comunale del 10 Febbraio in cui abbiamo soltanto appreso, in quella sede, “l’auto candidatura” alla Presidenza del Consiglio Comunale del Consigliere del Partito Socialista Schiattelli.

Forte è la nostra preoccupazione circa il rispetto da parte di alcuni consiglieri degli accordi di maggioranza, ma anche dei ruoli pretestuosi delle minoranze che con identica strategia hanno cercato nell’elezione del presidente del consiglio Comunale un ribaltamento della maggioranza.

Le vistose defezioni di alcuni consiglieri di maggioranza, e il voto paradossale della minoranza su un candidato non facente parte del loro schieramento di opposizione, non contribuiscono certo a rendere sereno questo ultimo anno di legislatura.

Per quanto riguarda il nostro partito, non possiamo che stigmatizzare, chi, senza alcun preavviso, senza alcun confronto, ha deliberatamente sostenuto una linea contraria a quella concordata sia dal PD in una apposita riunione del gruppo consiliare aperta anche al segretario comunale, che nella riunione di maggioranza, dove è mancato il coraggio di dichiarare almeno l’intenzione di voto.

Il voto delle opposizioni e di chi ha fatto sì che il risultato della votazione finale fosse di una sostanziale parità si è qualificato come un atto deliberato, finalizzato a mettere in difficoltà la stessa maggioranza di Governo, con l’intenzione di nuocere prima di tutto al Sindaco e alla stessa vita della legislatura.

Ma il risultato contrario alle loro previsioni, sarà di rafforzamento e di maggior coesione della maggioranza. Dopo le dovute riflessioni che ci auguriamo siano state chiarificatorie all’interno del Partito Socialista, la maggioranza proseguirà nel mandato conferito dagli elettori con ancora più impegno in quest’ultimo anno di legislatura.

L’incapacità dell’opposizione di incalzare la maggioranza come dovrebbe su temi politici, ma prestarsi a semplici strategie strumentali, dimostra se ce ne fosse ancora bisogno, della debolezza e inutilità del ruolo di controllo alla quale è demandata.

Il Pd procederà ad approfondite analisi a partire dalla riunione di maggioranza giustamente convocata dal Sindaco per il prossimo mercoledì 19 febbraio.

Una riunione, necessaria per verificare oltre che i numeri anche la disponibilità di tutti i consiglieri, per concludere al meglio questa legislatura avendo sempre come linea guida il solo bene comune del nostro territorio e dei nostri concittadini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati