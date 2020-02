Domenica 23 febbraio ad Anghiari il Carnevale della Gioventù

Domenica 23 febbraio ad Anghiari è in programma la 52° edizione del Carnevale della Gioventù. Un appuntamento da non perdere con la tradizionale sfilata dei carri allegorici (più numerosi degli ultimi anni) e dei gruppi mascherati, che partiranno come sempre verso alle ore 15:00 dal Campo alla Fiera per affrontare poi il classico giro all’interno del paese. Un momento di divertimento e di svago per tutte le generazioni, che sarà organizzato come sempre dalla Società del Carnevale della Gioventù grazie alla collaborazione con il Comune di Anghiari e la Proloco e con la partecipazione della Filarmonica P. Mascagni, del Gruppo Bandistico e delle Majorettes di Lama. Il Carnevale di Anghiari, come ogni anno ad ingresso gratuito, terminerà con lo show di palloncini “La notte dei colori” e con l’arrivo dopo l’impresa Londra-Anghiari effettuata in 18 giorni e 5 ore di “Vittorio Intrepido”. Per tutto il pomeriggio in Piazza Baldaccio sarà inoltre attivo lo stand con brustichino e salsicce.

La sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati del 23 febbraio concluderà la serie di iniziative promosse in occasione del 52° Carnevale della Gioventù di Anghiari. L’edizione 2020 si aprirà con due eventi in programma giovedì 20 febbraio nel giorno del “Ciccicocco”: La mattina (intorno alle ore 10:30) il giro a bordo del trenino dei bambini e delle bambine della Scuola Materna che assieme ai bambini e alle bambine della Scuola Elementare assisteranno in Piazza IV Novembre al “Manolo Show”, uno spettacolo “esplosivo” e straordinariamente unico. Il pomeriggio alle ore 16:30 sotto le Logge si svolgerà la rievocazione del “Ciccicocco”, antica tradizione paesana festeggiata assieme al sambudellaio e con l’intrattenimento di Mago Merletto.

Sarà una due giorni di spensieratezza e divertimento per un’edizione imperdibile del Carnevale. La manifestazione è stata presentata stamattina nella conferenza stampa che ha avuto luogo a Palazzo Pretorio ed a cui hanno partecipato il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri e i rappresentanti della Società del Carnevale della Gioventù Roberto Chieli e Valter Capacci. “Invito tutti a partecipare a questa 52° edizione del Carnevale di Anghiari che sarà caratterizzata dalla sfilata di carri allegorici e maschere e da tante novità. Belle anche le iniziative del giovedì con i vari eventi organizzati per i bambini – ha sottolineato il sindaco Alessandro Polcri – e con la tradizione del Ciccicocco che torna per il secondo anno di fila”.

