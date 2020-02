Basket: continua la striscia di vittorie per l’utensileriaonline Dukes

Partiamo subito dal tabellino di questo Dukes – Firenze 2 Promozione Girone A : 11 a referto, 11 hanno giocato mediamente tanto, in 11 hanno segnato, cosa mai successa negli ultimi 4 anni alla Dukes e forse mai nell’era moderna di Mameli. Onore a chi era presente e ha saputo dare il suo contributo contro un avversario che all’andata ci aveva imposto al riposo lungo un -5 preoccupante. Oggi il risultato non è mai stato in discussione fin dall’inizio, dove dopo 2 secondi (due) Butini, ricevuto palla dalla contesa di Galletti, ha piazzato a freddo la prima tripla. Ci sono stati momenti di prove di gioco, rotazioni, schemi che Mameli ha voluto vedere, tenendo in campo a turno i titolari con gli innesti soprattutto dei giovani bianconeri che non hanno deluso le aspettative. Passando da difese 3-2 a 2-3 asfissianti sul portatore di palla, con raddoppi a chiusura visuale i bianconeri hanno indotto gli avversari all’errore e a perdere sistematicamente palla per i contropiedi in velocità con uno straripante Spillantini che al quinto minuto dell’ultimo quarto con i suoi 186 centimetri piazza una schiacciata da brivido prima della meritata standing ovation. Si parte con Galletti in quintetto che mostra finalmente muscoli e senso della posizione, 11 rimbalzi per lui e 4 punti. La squadra dà il senso di avere mille soluzioni con un roster che oggi conta 3 assenze eccellenti come Cappanni, Zanchi e Mazzini, ma che può permettersi in certi momenti di avere in panchina Cecci e Alunni o Butini e Spillantini, o Fratini e Tosti. Grande soddisfazione in tutto lo staff, con Mameli in testa che ci dice: “Ho visto una considerevole crescita personale di ognuno dei ragazzi che cerca il suo meglio da mettere a disposizione della squadra, senza egoismi. Mi piace la consapevolezza che i ragazzi stanno acquisendo partita dopo partita giocando veramente assieme. Stiamo lavorando molto per avere quella brillantezza che avevamo ad inizio anno e grazie anche al nostro preparatore Atletico Valerio Capriani la stiamo ritrovando.” UtensileriaOnline Dukes- Firenze 2 84-37 ( 21-4) (38-13) (60-22) Dukes: Spillantini 27, Casini 6, Gaggiottini 2, Tarasenko 6, Tosti 4, Fratini 5, Cecci 6, Alunni 8, Butini 10, Arcipreti 6, Galletti 4

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati