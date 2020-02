Pallavolo serie C/F: la Piccini Paolo fa suo il derby con Città di Castello

Davanti a una buona cornice di pubblico, la Piccini Paolo spa vince il derby della quindicesima giornata di volley nel campionato di serie C femminile per 3 a 0, al Palaioan di Città di Castello.

Bianconere orfane di Cerbella, sostituita da un’ottima Paradisi, esordio nella massima categoria regionale di Sofia Ciabatti e Chiara Landi, classe 2005.

Avvio di primo set molto equilibrato, nessuna delle due squadre riesce a sganciarsi dall’altra, Trestina fatica più del previsto nella fase di contrattacco e le giovani biancorosse tengono botta alla seconda della classifica. Castello prova la fuga con un’efficace Mariottini in attacco (13-10) ma la Piccini trova subito il pareggio grazie anche al turno di battuta di Paradisi e sorpassa di nuovo (14-15). Monti suona la carica (18-20), coach Brizzi chiama due time-out quasi ravvicinati ma Trestina ingrana la quinta e chiude il set (19-25).

Si gioca ancora punto a punto nel secondo set, poi Betti spinge al servizio e dal 3 pari si va sul 5 a 3 in un batter d’occhio. Castello ingrana e si porta sul 12 a 9, coach Rossi interrompe il ritmo con un time-out poi Giunti trova un proficuo turno al servizio e la Piccini torna avanti (13-17). Bragetta tiene caldo il braccio di Betti e Sassi (16-21), le biancorosse sono più fallose e le bianconere più ciniche: finisce 25 a 20.

Nelle fila della Piccini Paolo Gambino rileva Bragetta, Castello prova a riaprire i giochi spingendo al servizio e si porta avanti 6 a 3 ma Trestina riduce subito il gap (7-7). Il muro bianconero funziona bene ma le biancorosse ancora non si arrendono e si lotta punto a punto (16-16). Gambino cerca e trova spesso il braccio vincente delle centrali bianconere (20-18), Monti si supera in attacco, Betti è cinica al servizio (24-19): un tocco di seconda della stessa Gambino chiude set e partita (25-19).

E Sabato 22 ci sarà il big-match della 16° giornata tra la prima e la seconda della classe: al Palazzetto di Trestina arriverà la Nuova Trasimeno, capolista del campionato di serie C.

CITTA’ DI CASTELLO PALLAVOLO-PICCINI PAOLO spa 0- 3: 19-25, 20-25, 19-25.

PICCINI PAOLO SPA: Betti 15, Giunti 13, Monti 11, Paradisi 8, Sassi 7, Gambino 2, Bragetta 1, Fabbri (l), N.E.: Polenzani, Rinaldi, Guerri, Volpi (l).

