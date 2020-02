Pallavolo serie B/M: ERM Group San Giustino, ora è crisi, sconfitta interna contro la Sir Safety Monini

Davanti a una splendida cornice di tifosi, circa 500, prende l’inizio il primo derby umbro del girone d’andata.

Il primo set parte in grande equilibrio, che vede le due squadre vicine con il punteggio. Il primo break se lo aggiudica il San Giustino forzando al servizio e va avanti 15:12. Continua il momento positivo della squadra di Sideri che si porta avanti a 17:13 sempre forzando dai nove metri. La Sir risponde presente in difesa e accorcia le distanze portando la partita in parità 18:18. Si gioca punto a punto fino al turno di battuta di Puliti che porta il break poi per il 23:21 e di seguito il primo set ball a 24:22 per poi chiudere a 25:23.

Il secondo parziale vede una Sir più incisiva in battuta e in difesa, si porta subito avanti 10:3 sfruttando il turno di battuta di un ottimo Lucarelli. I ragazzi di Sideri non mollano e con grande aggressività accorciano le distanze a 12:14. I boys lottano con il cuore e lucidità e si portano avanti 21:17 mostrando un gioco di altissimo livello. La Sir comincia a mischiare le carte facendo numerosi cambi che portano la gara in parità 22:22, sempre con un ottimo Lucarelli in battuta. I ragazzi di Sideri reggono la pressione della Sir e chiudono 25:23.

Si riprende con il gioco nel terzo parziale, la Sir nonostante i due set persi non molla la presa e tiene al suo favore 11:14. Non dura tanto il vantaggio della Sir, con un ottimo turno di battuta di Puliti il set torna in parità 15:15.

I ragazzi di Sideri forzano in battuta con un Valla in serata monster e vanno avanti 19:16. I boys lottano con tutte le forze ma non basta e si va a 24:24. La Sir sembra più lucida nei momenti decisivi e posta via il set 26:28.

La Sir riprende il quarto set forzando la battuta mettendo in difficoltà i locali,il punteggio parla chiaro 1:6.

Si accorciano le distanze con un gioco migliore dalla parte dei ragazzi di Sideri 9:11, sicuramente il frutto di un lavoro certosino in difesa. Grande equilibrio sul campo: il tabellone ancora vede la Sir avanti di un punto 18:19, il derby umbro non delude le aspettative. I locali non sfruttano due punti facili e consegnano la prima palla set alla Sir e si va al quinto set 23:25.

Grande volley anche al quinto set, le squadre si sfidano a viso aperto in un grande equilibrio, il tabellone parla chiaro 5:5.

Al cambio campo si apre il vantaggio della Sir 6:8, frutto di due muri. I ragazzi subiscono il gioco incisivo dei ospiti e sembrano in difficoltà, di nuovo il muro della Sir fa la differenza e sul tabellone si vede un vantaggio consistente 6:10. I boys cercano di recuperare lo svantaggio con un Conti che riprende la squadra in mano e la porta a 11:12. Di nuovo il muro premia la Sir che ha la prima palla match 11:14 che viene annullata da Conti ma la seconda viene chiusa da un Segoni in ottima serata 12:15.

Una sconfitta che lascia amoro in bocca visto le tante occasioni perse, ma necessario complimentarsi con la Sir per la vittoria meritatamente conquistata sul campo.

Ermgroup San Giustino 2

Sir Safety Monini 3

(25-23; 25-23; 26-28; 23:25; 12-15)

Pallavolo San Giustino: Cesaroni G. 3, Conti R. 27, Giunti G., Sitti A. 2, Antonazzo D. 1, Thiaw S., Di Renzo L. (L), Stoppelli D. 2, Valla R. 18, Puliti L. 24, Celli S.

Sir Safety Monini: Vindice G. (L), Galla R., De Matteis A., Bucciarelli L. 13, Stamegna S. 1, Costanzi R. 3, Lucarelli M. 15, Montanaro C. 15, Benedicenti A. (L), Segoni M. 28, La Rosa G. 8

