Edizione da incorniciare per retrò: tanti tifernati e turisti per i 125 espositori arri-vati ieri nel centro storico

Edizione di febbraio da incorniciare per Retrò, che ieri ha registrato la partecipazione di 125 espositori provenienti da tutto il centro Italia. “Piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Fanti e corso Cavour sono stati occupati fino all’ultimo metro disponibile da collezionisti e operatori del settore, che hanno trasformato il salotto buono della città in una grande fiera dell’antiquariato, dell’oggettistica antica, della rigatteria e dell’hobbistica, richiamando tantissimi tifernati e turisti”, commenta l’assessore al Commercio e al Turi-smo Riccardo Carletti nel sottolineare come “quest’ultimo appuntamento abbia offerto una chiara percezione delle grandi potenzialità della manifestazione che l’amministrazione comunale promuove da oltre vent’anni”. “Retrò – osserva Carletti – è ormai divenuta a tutti gli effetti punto di riferimento nel centro Italia, con appassionati e operatori che scelgono Città di Castello, preferendola anche ad altri eventi concomitanti nei territori di provenienza per la qualità degli espositori e degli articoli in mostra, ma anche per l’efficacia dell’organizzazione, che garantisce condizioni ottimali per l’allestimento del mercato”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati