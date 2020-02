Diga di Montedoglio, sopralluogo di Ceccarelli e Remaschi. Appuntamento alle ore 15 alla Casa di guardia in località Motina (Anghiari)

Sopralluogo alla diga di Montedoglio, nel Comune di Anghiari, per gli assessori regionali al governo del territorio ed all’agricoltura Vincenzo Ceccarelli e Marco Remaschi, per valutare l’avanzamento dei lavori per il ripristino dello sfioratore dopo l’avvio del cantiere nell’ottobre scorso.

L’appuntamento è per domani, martedì 18 febbraio, alle ore 15 alla Casa di guardia della diga in località Motina

