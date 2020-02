Atletica Avis Sansepolcro: week end intenso, per i giovani atleti biturgensi

Fine settimana intenso e stimolante, per il nostro sodalizio, dove con alcune atlete delle Scuole Medie Secondarie di I°, abbiamo partecipato ai Campionati Regionali di Staffetta di Corsa Campestre, Mt. 1000 x 3, che si sono tenuti a Castelfiorentino (FI), portando le squadre femminili della Cat. Ragazze (2007 – 2008) e della Cat. Cadette (2005 – 2006); mentre “tutti” gli altri “mini-grandi atleti”, non ammalati e “disponibili”, hanno preso parte alla IV° Prova del X° Criterium Giovanile di Cross della Regione Umbria, che si è tenuta a Città di Castello (PG), nell’intento di riuscire a preparare al meglio l’appuntamento “clou” della stagione invernale, che sarà Domenica 01 Marzo 2020 a Empoli (FI), con i Campionati Regionali Individuali e II° prova di quelli per Società, di Corsa Campestre. A Castelfiornetino (FI), al cospetto di una mattinata veramente “primaverile”, la manifestazione si è tenuta in un campo gara, che si sviluppava all’interno di un bellissimo parco della città. L’evento ha visto la partecipazioni di circa Nr. 750 atleti/e provenienti da tutti i Settori Giovanili, delle Società della nostra Regione. Nella Cat. Ragazze Femminile (2008-2007), Staffetta – Mt. 1000 x 3, partenti Nr. 55 squadre; ha visto la “nostra” rappresentativa, formata da Emma Antonelli (I° frazionista), Sara Giorni (II° frazionista) e Chiara Prini (III° frazionista), (tutte atlete al I° Anno di categoria), classificarsi al 6° posto (2° Squadra classificata per le nate nel 2008….a un solo piccolissimo decimo di secondo dalla Squadra vincitrice); nella Cat. Cadette Femminile (2005-2006), Staffetta – Mt. 1000 x 3, partenti Nr. 45 squadre; ha visto la “nostra” rappresentativa, formata da Francesca Falasconi (I° frazionista), Veronica Brizzi (II° frazionista e miglior tempo di tutte le frazioniste, di tutte le squadre della propria categoria) e Caterina Mocarli (III° frazionista), classificarsi al 5° posto. Nell’evento di Città di Castello (PG), IV° Prova del X° Criterium Giovanile di Cross regione Umbria, ha visto la partecipazione di circa 450 atleti/e, provenienti, dai tutti i Settori Promozionali e Giovanili delle società umbre. Anche qui, in una splendida mattinata, “primaverile”, in un bellissimo campo gara, disegnato all’interno di un parco della città, si sono distinti tutti i “nostri mini grandi atleti”, in particolare: nella Cat. Esordienti C (2014-2013) Mt. 200, Alessio Losito, Edoardo Gregori e Samuele Franceschini, rispettivamente 13°, 15° e 40° classificati; nella Cat. Esordienti B Femminile (2012-2011) Mt. 400, Giulia Mercati, 2° classificata; nella Cat. Esordienti B Maschile (2012-2011) Mt. 400, Camillo Mari , 18° classificato; nella Cat. Esordienti A Femminile (2010-2009) Mt. 800, Jesmine Ayari, 24° classificata; nella Cat. Esordienti A Maschile (2010-2009) Mt. 800, Edoardo Berlicchi e Gabriele Giovagnoli, rispettivamente 13° e 24° classificati; nella Cat. Ragazze (2007-2006) Mt. 1000, Sofia Conti, 27° classificata; nella Cat. Cadetti (2006-2005) Mt. 3000, Francesco Capriani, 2° classificato. Prossimi appuntamenti: Domenica 01 Marzo 2020, EMPOLI (FI), Campionato Regionale Individuale e II° Prova Campionato di Società di Corsa Campestre Regione Toscana – Settore Giovanile; Domenica 01 Marzo 2020, Strozzacapponi (PG), X° Criterium Giovanile di Cross Regione Umbria IV° Prova – Settore Promozionale; Domenica 08 Marzo 2020, Arezzo (AR), III° Prova Promo – Cross Provincia di Arezzo, Settore Promozionale e Giovanile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati