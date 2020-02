Da aprile su Retesole (ch 13) ogni giovedì dalle ore 21,15, volontari si diventa

Nuovo format, dal mese di aprile, in onda in prima serata su Retesole (Ch 13). Prodotto dalla redazione di Primo Piano, per conto di Televaltiberina.news. Venti puntate dedicate alle associazioni di volontariato. “Volontari si diventa”, questo il titolo del programma condotto da Michele Tanzi ed in onda il giovedì alle ore 21,15 (replica il giorno successivo dalle ore 21,15 retesole ch 113). Ospiti in studio, i rappresentanti, delle varie associazioni presenti nel territorio della valtiberina Toscana e dell’Alto Tevere Umbro. Un modo per conoscere, da vicino, chi aiuta concretamente, persone in difficoltà.

Il prgramma proseguirà anche dal mese di settembre, per chi vorrà prenotarsi ed essere presente con la propria associazione, può inviare una mail a: redazione@primopianonotizie.com o telefonare ai numeri 075 8583260 – 335 5453708

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati