Scontro tra due auto a Riosecco, traffico rallentato per oltre un ora

Sabato 15 febbraio alle ore 8,15 incidente stradale in località Riosecco a Città di Castello. Nella rotatoria posta all’incrocio tra Viale Romagna, Via Emilia e Via Paolo Borsellino, un autovettura Fiat Multipla condotta da un uomo 47 anni si è scontrata con una Fiat Panda condotta da un uomo di 67 anni. Entrambi i conducenti sono residenti a Città di Castello. A seguito dell’impatto, la Panda si ribaltata di fianco, il conducente uscito dall’abitacolo autonomamente ha riportato lesioni lievi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi di legge al fine di ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico ha subito dei rallentamenti per circa un ora, il tempo necessario per i rilievi da parte della Polizia municipale e per la a rimozione con carro-attrezzi del veicolo ribaltato, è stata necessaria la bonifica della sede stradale dai detriti da parte della Sogepu.

