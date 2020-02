Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino, con Perugia servono tre punti

Tante aspettative per domenica 16 febbraio, ore 18:00, palasport di San Giustino, per l’incotro che vedrà protagonisti i boys di Ermgroup San Giustino contro Sir Safety Monini Perugia, nel primo derby del girone di ritorno. Quella di coach Taba M. è una vecchia conoscenza degli altotiberini; squadra affrontata sia in amichevole, nella fase di preparazione atletica antecedente all’ inizio della stagione, che in campionato, al PalaRota di Spoleto, dove i ragazzi di Sideri E. sono riusciti a chiudere l’incontro al tie- break per 3-2, riportando a casa la vittoria. La Sir vicinissima a noi in classifica, ad un solo punto di distacco, ha portato a termine un bel girone di andata. Sicuramente una sqadra di buon libello, da non sottovalutare, che lavorando sodo è riuscita a trovare i suoi equilibri. Può vantare un roster di tutto rispetto. Tra i punti di forza della Sir Safety Monini Perugia (PG) ci sono sicuramente l’opposto Segoni M., reduce da tre stagioni in A2 con Spoleto, Lucarelli M., banda e buon saltatore, anche lui con numerose esperienze in categoria, La Rosa G., schiacciatore, il più esperto del gruppo, che la scorsa stagione ha militato a Palermo e Bucciarelli L., centrale di ottimo livello, che lo scorso anno era nel roster di A1 della Sir Safety Umbria Volley (PG). Questa settimana i boys di San Giustino si sono allenati cercando di tener alto il più possibile il livello di agonismo, per non ricadere negli errori che hanno poi compromesso il risultato dell’ultima trasferta, errori che sono costati il risultato. Gran parte del lavoro svolto in questi giorni ha ruotato intorno a questo; c’è una grande voglia di riscatto, e tutto lo staff e la squadra ambiscono a riportare la vittoria tra le mura domestiche. Un buon modo per ripartire alla caccia ai play off.

Per Ermgroup San Giustino (PG) non dovrebbero esserci variazioni di formazione; diagonale palleggiatore opposto, Sitti A. -Puliti L., diagonale di posto 4 Conti R.-Valla R., al centro Stoppelli D. e Antonazzo D., Di Renzo libero.

Gli atleti della Sir Safety Monini Perugia potrebbero scendere in campo con la diagonale palleggiatore opposto, composta da Costanzi R.- Segoni M., i due schiacciatori di banda, La Rosa G. e Lucarelli M., i due centrali Bucciarelli L. e Montanaro C. e il libero Benedicenti A. In vista dell’incontro di domenica, Puliti L., opposto di Ermgroup San Giustino ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo tutti molto concentrati per questo incontro, sappiamo di dover rimediare alla brutta prestazione di sabato scorso con una bella partita in casa. Sarà scontro vero sia in termini di classifica che di gioco, poichè la formazione ospite vanta, oltre a diversi giovani interessanti, una diagonale palleggiatore/opposto di altissimo livello. Non ultimo anche un coach, Marco Taba, che stimavo già moltissimo come giocatore, che sta dimostrando di avere anche delle grandissime doti da allenator

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati