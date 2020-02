Lignani (FD’I) “E/78 fanalino di coda nelle grandi opere: studio della camera pubblicato su “Il Sole 24 ore””

“Il Sole 24 ore pubblica uno studio della Camera dei Deputati sullo stato di attuazione delle grandi opere infrastrutturali considerate strategiche dalla Legge Obiettivo. Una Legge risalente al 2001 che trovò una pianificazione finanziaria nel DEF 2005 e che aveva come fondamento una profonda sburocratizzazione poi rimasta in gran parte lettera morta. Ma a 20 anni di distanza il quadro è impietoso per il nostro territorio anche comparandolo con altre aree geografiche dell’Umbria. La cruda realtà dei numeri evidenzia come il Quadrilatero Umbria Marche sia in forte stato di avanzamento e come al contrario la E/78 segni il passo. Cose che abbiamo visto nel loro evolversi sotto i nostri occhi e che hanno naturalmente coinciso con l’arretramento dei parametri economici e sociali dell’Alto Tevere non solo in termini assoluti ma anche relativamente ad altre Comunità dell’Umbria. La novità è che questo adesso è certificato da uno studio istituzionale e riportato dalla principale testata economica nazionale. In calce l’interpellanza presentata all’uopo affinché il Consiglio comunale possa dibattere ed impegnare il Sindaco ad una pressante azione presso i Parlamentari locali e presso il Governo affinché questo gap decennale si possa cominciare a colmare.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati